La rápida y decidida acción del Serenazgo de Amarilis permitió que la Quinta Fiscalía Provincial Penal de Huánuco solicite y logre la prisión preventiva por nueve meses contra Cristian Cotrina F. (31), presunto autor del delito de violación sexual en agravio de una adolescente de 16 años.

El hecho ocurrió en un inmueble del malecón Huallaga, donde la joven había llegado tras responder a un supuesto anuncio de empleo colocado en el jirón Aguilar. Allí fue reducida por el imputado. Sin embargo, gracias a un mensaje de auxilio que la víctima logró enviar a un amigo, se activó una cadena de reacción que terminó con la intervención decisiva de los agentes del Serenazgo de Amarilis.

Tras reducir al presunto agresor, los serenos lo trasladaron inmediatamente a la DEPINCRI, convirtiéndose en el primer eslabón de una acción articulada que garantiza que este grave delito no quede impune.

El alcalde de Amarilis, Roger Hidalgo, destacó la valentía de la adolescente, la reacción inmediata del ciudadano que acudió en su auxilio y la eficacia de los agentes de serenazgo, subrayando que “en Amarilis no hay espacio para la violencia contra nuestros jóvenes y mujeres; cada acción que tomamos es una batalla ganada en la defensa de la vida, la justicia y la dignidad”.