La jefa del Área de Gestión Pedagógica y directora (e) de la UGEL Huánuco, Niria Fernández Ysla, resaltó la importancia del programa Parlamento Escolar 2025, que busca fomentar el liderazgo estudiantil y la participación democrática en la región.

“El Parlamento Escolar no solo es un espacio de formación cívica, es también una oportunidad para que ustedes descubran su voz, se conviertan en líderes con principios y construyan, desde hoy, el país que soñamos. La democracia necesita de jóvenes comprometidos y valientes, capaces de escuchar, dialogar y actuar con responsabilidad”, señaló.

A través del Área de Gestión Pedagógica y en coordinación con la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República, se viene desarrollando el Programa Parlamento Escolar 2025.

PREPARADOS PARA SER LÍDERES

Este espacio tiene como objetivo que los jóvenes ejerzan su derecho a participar, opinar y proponer soluciones a los desafíos de su entorno, cultivando valores como el respeto, el diálogo y liderazgo. El programa impulsa una escuela más democrática e inclusiva, donde la voz estudiantil se convierte en motor de cambio y construcción de ciudadanía.

En esta jornada, participa el Dr. Luis Alberto Carpio Gordillo, representante del Parlamento y expositor principal, quien destacó el valor de conocer el rol del Congreso y la importancia del ejercicio responsable de la ciudadanía.

El taller se desarrolla con la participación de delegaciones de la Gran Unidad Escolar Leoncio Prado, I.E. Nuestra Señora de las Mercedes, I.E. Julio Armando Ruiz Vásquez, I.E. Juan Moreno, I.E. Javier Pulgar Vidal, I.E. Illathupa e I.E. Industrial Hermilio Valdizán, quienes comparten ideas y experiencias en este importante espacio de formación democrática.