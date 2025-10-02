El departamento de Huánuco ocupó el décimo tercer lugar entre los destinos más visitados del país durante el año 2024, según estadísticas del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

La directora regional de Comercio Exterior y Turismo, Catherine Sánchez, destacó que el 80 % de los visitantes calificó positivamente su experiencia en el departamento. “Este indicador de satisfacción es alentador y nos confirma que las acciones que venimos ejecutando están dando resultados, aunque aún falta fortalecer la calidad del servicio turístico y la formalización de los operadores”, señaló.

TINGO MARÍA

La funcionaria subrayó que Tingo María continúa consolidándose como el principal destino turístico de Huánuco, en parte gracias a su reconocimiento internacional como uno de los 100 destinos sostenibles del mundo.

En ese sentido, indicó que se viene trabajando con los gobiernos locales de Leoncio Prado, Castillo Grande y Pueblo Nuevo para formalizar el turismo de aventura, mediante la certificación de los operadores turísticos y la garantía de actividades seguras y alineadas con la normativa del Mincetur.

“Hay muchas actividades de turismo de aventura que actualmente se realizan sin cumplir con la normativa establecida por el ministerio. Por ello, estamos desarrollando una hoja de ruta para identificar los espacios donde se practican estas actividades y comenzar a certificar a los operadores turísticos”, precisó.

SEÑOR DE BURGOS

Por otro lado, resaltó la importancia del turismo religioso, especialmente durante el mes de la festividad del Señor de Burgos. En ese marco, anunció que se están coordinando acciones con el Obispado para poner en valor las iglesias huanuqueñas, incluida la catedral, por su riqueza histórica y cultural.

Sánchez afirmó que el reto de Huánuco es ingresar al top 10 de destinos nacionales más visitados hacia el año 2026. “Estamos convocando a todos: autoridades, empresarios, estudiantes y vecinos. El turismo es una tarea compartida”, enfatizó.