Un importante operativo contra la minería ilegal fue ejecutado en el río Pachitea, dentro del Área de Conservación Privada (ACP) de Panguana, ubicada en el distrito de Yuyapichis, provincia de Puerto Inca (Huánuco). La intervención fue liderada por el mayor PNP Sandro Vilca, jefe operativo, en coordinación con representantes de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Materia Ambiental de Ucayali.

“El operativo Panguana 2025 permitió la ubicación e interdicción de tres balsas-dragas y sus respectivos accesorios, destinados a la minería ilegal, valorizados en aproximadamente S/ 1,038,600”, informó el mayor Vilca.

Entre los equipos decomisados figuran motores marca Nissan, bombas de succión, grupos electrógenos, tolvas, trajes de buzo, balones de gas, entre 400 y 600 galones de combustible por embarcación, tubos de PVC, mangueras corrugadas de gran tamaño y alfombras separadoras utilizadas en la extracción ilegal de oro.

El oficial explicó que, en cumplimiento del Decreto Legislativo n.º 1100, se procedió a la interdicción de todos los componentes y accesorios vinculados a la minería ilegal. “El éxito de esta intervención se debió a la labor del personal de la Dirección de Medio Ambiente de la PNP en Huánuco, que continuará ejecutando acciones para erradicar esta actividad ilícita en la zona”, precisó.

Este operativo representa un nuevo golpe contra las actividades ilegales que amenazan gravemente la biodiversidad, la salud de las comunidades locales y la conservación de áreas naturales protegidas como Panguana.