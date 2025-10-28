Irregularidades en sistema de riego en Huacrachuco de S/ 55 millones

El exalcalde del distrito de San Rafael, Efraín Leyva Aguilar, conocido popularmente como “Huayico”, perdió la vida tras un violento choque frontal entre dos automóviles ocurrido en la Carretera Central, a la altura del caserío Santo Domingo de Chasqui, en el distrito de San Rafael, provincia de Ambo.

Producto del choque frontal, los ocupantes del automóvil Toyota, modelo ETIOS de placa W4H-181, quedaron atrapados en el vehículo y solo pudieron salir cuando conductores de otros vehículos, pasajeros y efectivos de la Comisaría de San Rafael lograron abrir la puerta a jalones. Los pasajeros estaban heridos, pero Efraín Leyva llevó la peor parte, estaba gravemente herido y en un patrullero lo llevaron al centro de salud de San Rafael, donde falleció.

Luwis Raúl Poma Rojas (29), conductor del automóvil Yaris de placa D2Y-530, que también fue auxiliado por un grupo de ciudadanos presentaba lesiones de consideración por lo que fue llevado al hospital Hermilio Valdizán donde quedó hospitalizado, pero bajo custodia policial.

En el primer vehículo que cubría la ruta San Rafael-Ambo, viajaban Nilta Valle Villogas (31), su hijo Jhon Elvis (07) y María Feliza Estela Carbajal (36) también resultaron lesionados y quedaron en observación en el centro de salud de San Rafael.