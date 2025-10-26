El expediente técnico del proyecto de sistema de riego para 12 localidades del distrito de Huacrachuco, a cargo del Gobierno Regional de Huánuco (GRH), podría carecer de validez legal. La Contraloría General de la República (CGR) detectó que los informes que sirvieron para evaluar y otorgar la conformidad al expediente no habrían sido elaborados ni suscritos por el profesional contratado lo cual pone en duda la calidad del proyecto.

Según el informe realizado por la Contraloría del 16 al 22 de septiembre de 2025, en 2020 la entidad regional contrató a un consultor para elaborar el expediente técnico por un monto de S/ 558 000. Luego contrató a un supervisor encargado de revisar los cinco entregables del estudio. No obstante, el profesional cuya firma aparece en los informes denunció que no realizó la evaluación ni firmó dichos documentos.

Ante esta situación, funcionarios de la Subgerencia de Estudios del Gobierno Regional otorgaron la conformidad al servicio de evaluación y autorizaron el pago de S/ 30 600, quedando pendiente un último desembolso de S/ 3 400.

RETRASOS

El expediente técnico fue aprobado en diciembre de 2021, con una inversión estimada de S/ 55.7 millones para su ejecución. Desde entonces, la entidad ha convocado cuatro procesos de selección, todos ellos declarados nulos o desiertos, lo que ha impedido el inicio de las obras que beneficiarían a pobladores de 12 comunidades de la provincia de Marañón.

Estas deficiencias en los procesos de selección y la falta de subsanación de observaciones al expediente técnico ya habían sido advertidas por la Contraloría, en anteriores servicios de control. Tales irregularidades ponen en riesgo la finalidad pública del proyecto y podrían generar un perjuicio económico y social durante la eventual ejecución.