



La región Huánuco está de luto tras el fallecimiento del comunicador social Maycol Páucar Coz (32), quien perdió la vida luego de sufrir graves lesiones en la cabeza a consecuencia de una caída ocurrida el pasado 7 de octubre, mientras cumplía labores en la institución educativa Aurelio Cárdenas, ubicada en el distrito de La Unión, provincia de Dos de Mayo.

De acuerdo con la información difundida, el trabajador, quien se desempeñaba en el área de Imagen Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Dos de Mayo, habría caído desde una altura aproximada de seis metros cuando realizaba un registro fotográfico en el plantel.

Al momento del accidente, acompañaba al equipo de especialistas en infraestructura educativa que inspeccionaba las instalaciones con miras a realizar trabajos de mantenimiento. Debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladado al Hospital Nacional Guillermo Almenara, en Lima, donde recibió atención médica especializada. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció.

Fiscalía inicia investigación por lesiones culposas seguidas de muerte.

INVESTIGACIÓN DE OFICIO

La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Dos de Mayo inició, de oficio, una investigación preliminar contra quienes resulten responsables por la presunta comisión del delito de lesiones culposas seguidas de muerte, en agravio del comunicador social Yensi Maycol Páucar Coz.

Según informó el Ministerio Público, el fiscal adjunto provincial Alexander Fredy Cabello Meza dispuso el inicio de las diligencias a nivel policial, al tomar conocimiento del accidente a través de los medios de comunicación.

La disposición fiscal se sustenta en el artículo 330, numerales 1, 2 y 3, del Código Procesal Penal, modificado por la Ley N.° 32130, en 2024. De acuerdo con la información fiscal, el accidente no habría sido reportado oportunamente ni a la Policía Nacional del Perú ni al Ministerio Público.

Las diligencias preliminares tienen como finalidad esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente, determinar si los hechos revisten carácter delictivo, recabar y asegurar los elementos de prueba, e identificar a las personas que pudieran estar involucradas, así como a los agraviados.

Mientras continúan las investigaciones para establecer las circunstancias y eventuales responsabilidades en este caso, el fallecimiento de Páucar Coz enluta a sus familiares, amigos, colegas y a la comunidad periodística de Huánuco.

Expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus seres queridos y les hacemos llegar nuestra solidaridad en estos difíciles momentos. Que descanse en paz.