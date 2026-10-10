El Ministerio de Cultura designó a José Orlando Vara Mazzini como nuevo director de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Huánuco, mediante la Resolución Ministerial 000373-2026-MC, fechada el 8 de octubre de 2026 y suscrita por el ministro de Cultura, Alberto Ismael Beingolea Delgado.

Su designación representa una nueva etapa para la gestión cultural en la región, con importantes retos en materia de protección, conservación y puesta en valor del patrimonio histórico y arqueológico, así como en la promoción de las tradiciones y expresiones culturales que forman parte de la identidad huanuqueña.

Ante esta noticia muchos músicos y promotores culturales, le expresaron los mejores deseos de éxito en el desempeño de sus nuevas funciones, con la expectativa de que su gestión contribuya al fortalecimiento de la identidad cultural, la preservación de nuestro legado histórico y la difusión de la riqueza cultural de Huánuco.

La región de Huánuco, posee un valioso patrimonio cultural que merece ser reconocido, protegido y transmitido a las futuras generaciones. Que esta nueva etapa esté marcada por importantes logros en beneficio de la cultura y de todos los huanuqueños.