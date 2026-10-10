Colegio Milagro de Fátima celebró Día de la Educación Física con concurso de drill

El Programa Nacional PAIS del Midis, a través de los “Tambos contra la anemia”, ha brindado más de 12,000 atenciones médicas y de orientación a más de 7,400 personas en zonas rurales de Huánuco.

Esta iniciativa articulada con el gobierno regional, el sector salud y el ámbito privado, facilita el acceso a controles prenatales, vigilancia del crecimiento infantil y tamizajes de hemoglobina en localidades de difícil acceso.

La estrategia integral se enfoca en gestantes y niños menores de cinco años, ofreciéndoles suplementación con hierro, ácido fólico y evaluación nutricional. Asimismo, los Tambos capacitan a padres y cuidadores sobre lactancia materna, higiene y alimentación saludable, promoviendo el cumplimiento de los tratamientos médicos para combatir esta condición desde la primera infancia.