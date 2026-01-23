Pugnas internas y acusaciones sacuden al partido Ahora Nación en Huánuco

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) manifestó su firme interés y disposición para financiar la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Huánuco, una obra largamente esperada por la población y clave para mejorar el saneamiento ambiental de la ciudad. Así lo confirmó el representante de la CAF en el Perú, Santiago Rojas Arroyo, durante la reunión sostenida ayer con el gobernador Antonio Pulgar, y el alcalde, Antonio Jara Gallardo.

En el encuentro, Rojas Arroyo aseguró que la entidad financiera cuenta con la capacidad técnica y financiera para respaldar este importante proyecto, que se ejecutará en un terreno de seis hectáreas ubicado en el sector de Huachog, el mismo que fue cedido por el Gobierno Regional de Huánuco.