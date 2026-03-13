Huánuco: sobresale la participación femenina en debate anticorrupción

Debido a las gestiones del alcalde de la Municipalidad Provincial de Huánuco, Juan Antonio Jara Gallardo, formalizaron un importante convenio con el programa nacional “Llamkasun Perú”, que permitirá la ejecución del proyecto de mantenimiento y acondicionamiento de la trocha carrozable en el sector La Paz, en el centro poblado de Colpa Baja.

El proyecto cuenta con una inversión total de S/ 219,984, recursos que serán destinados a mejorar la infraestructura vial y la transitabilidad en la zona, así como a dinamizar la economía local mediante la generación de empleos temporales.

Uno de los ejes principales de esta intervención es el apoyo directo a las familias más vulnerables. En ese sentido, el convenio establece que S/ 100,843 serán destinados exclusivamente al pago de mano de obra no calificada. Esto permitirá que vecinos del sector accedan a un incentivo económico a través de labores de limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de sus propias vías.

Tras la firma del convenio y la aprobación del primer desembolso, proveen que los trabajos inicien la próxima semana bajo la supervisión técnica de la Municipalidad Provincial de Huánuco y con el acompañamiento del programa Llamkasun Perú.