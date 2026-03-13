Claryta Contreras, candidata al senado fue la única mujer que participó en el Debate Anticorrupción organizado por la Comisión Regional Anticorrupción (CRA) entre los postulantes al Senado por la región Huánuco, el cual congregó a diez participantes.

Durante su intervención, Contreras Arrieta destacó el rol de las mujeres en la política y señaló que actualmente enfrentan nuevos retos y desafíos.

La candidata lamentó que en el país se haya normalizado escuchar que las autoridades estén involucradares en delitos flagrantes de corrupción.

En el debate sostuvo que muchas autoridades justifican la falta de obras señalando que no existen recursos, cuando —según indicó— en la región Huánuco existen más de 10 mil millones de soles destinados a la ejecución de obras viales que no se estarían ejecutando adecuadamente.