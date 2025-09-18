Pianista rusa Larissa Belotserkovskaia hizo vibrar a huanuqueños con gran concierto

Ante la denuncia presentada por la Asociación de Fiscalización y Proyección para la Prosperidad de Amarilis (AFPPA) contra el gobernador regional Antonio Pulgar por el presunto uso indebido del complejo deportivo de Paucarbamba, la autoridad regional afirmó que continuará utilizando dicho espacio para la realización de festivales.

“De ninguna manera promovemos el alcoholismo. No contamos con un espacio físico adecuado para desarrollar nuestras actividades. Es cierto que el complejo deportivo no es el lugar ideal, pero tenemos que adaptarlo. ¿A dónde se supone que debemos ir? ¿A un hotel? Algunos se creen dueños de las infraestructuras. Huánuco debe contar con una zona destinada para todos”, declaró Pulgar.

PIDE NO POLITIZAR

El gobernador también cuestionó la intención detrás de las críticas, indicando que se está politizando el tema. “Si es así, entonces también deberían denunciar al Estadio Nacional por realizar actividades no deportivas. El complejo está al servicio de toda la población. Ya hemos realizado actividades macrorregionales deportivas y seguiremos desarrollando festivales”, agregó.

Respecto a las críticas por la presencia de alcohol en los eventos, respondió: “Los cuestionamientos siempre existirán. En los festivales nocturnos, es inevitable que haya consumo de alcohol. No hay que ser demasiado ‘santurrones’”.

Finalmente, Pulgar restó importancia al pronunciamiento del Instituto Peruano del Deporte (IPD) en Huánuco, señalando que el convenio de uso del complejo deportivo se mantiene directamente con la sede central en Lima.