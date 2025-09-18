



El arte universal del piano se hizo presente en Huánuco con el concierto de gala de la pianista rusa Larissa Belotserkovskaia, organizado por la Universidad Nacional de Música Daniel Alomía Robles (UNDAR).

Evento que congregó a un numeroso público que llenó la sala, donde incluso quedaron asistentes fuera del recinto. “Estamos comprometidos con el desarrollo musical, hemos logrado la presencia de una pianista de alto nivel como Larissa Belotserkovskaia, quien actualmente trabaja en el Conservatorio Nacional de Lima”, señaló Arturo Caldas y Caballero, coordinador de la Facultad de Música de la universidad.

La artista ofreció un repertorio de grandes compositores rusos como Pyotr Tchaikovsky y Sergei Rachmaninoff, transportando al público a la intensidad y sensibilidad de la escuela pianística de su país. “Este concierto significa un avance cultural importante. No solo nos deleitó con su interpretación, sino que también impartió clases maestras a nuestros alumnos y docentes”, comentó Caldas.

La visita de la pianista fue valorada como un aporte para el crecimiento académico de los futuros músicos. “El desarrollo se logra conociendo nuevas experiencias, nuevas escuelas, y el roce con intérpretes de nivel internacional. Eso fortalece la formación de nuestros estudiantes”, agregó el coordinador.