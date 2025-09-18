Población en riesgo con oxidación de tanques de almacenamiento en Huánuco

El Segundo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Tingo María dictó nueve meses de prisión preventiva contra Enma Danuska López Muñoz, Thalia Lucero Ramos Romayna y Juan Roger Deza Espinoza, investigados por el secuestro, tortura y asesinato del empresario moqueguano César Augusto Ortiz Alponte (42).

Carlos Daniel Espinoza Domínguez, presunto cabecilla de la banda delictiva “Hoteleros de la muerte” permanece prófugo, por lo que el juez dispuso oficiar a la Interpol para su ubicación y captura internacional.

Según las investigaciones, Ortiz Alponte fue retenido el 2 de septiembre tras salir del Hotel Internacional de Tingo María donde se hospedaba, los captores exigieron a sus familiares la suma de tres millones de soles y enviaron videos de la víctima pidiendo ayuda.

Al no concretarse el pago, el empresario natural de la ciudad de Ilo (Moquegua) fue torturada y asesinado, siendo sus restos calcinados hallados en un descampado de Aguaytía. El caso generó gran indignación en Moquegua, Huánuco y Ucayali, mientras las diligencias continúan para identificar y capturar a todos los responsables del crimen.