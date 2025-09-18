Población en riesgo con oxidación de tanques de almacenamiento en Huánuco

La ingesta de agua proveniente de tanques oxidados puede acarrear diversas complicaciones de salud. Desde molestias digestivas como náuseas y dolor de estómago, pasando por reacciones alérgicas, hasta la presencia de contaminantes peligrosos como plomo y cobre, que representan un grave peligro para la salud pública, especialmente en niños y adultos mayores.

“Hemos pedido reiteradamente al Gobierno Regional, desde mangueras hasta la ampliación de nuestro pequeño reservorio, pero somos ignorados”, lamentan los pobladores de Marabamba, una ciudad en constante crecimiento que carece de obras de saneamiento y donde nuevas familias se establecen a diario, impulsando su desarrollo como la futura ciudad satélite de Huánuco.

La alcaldesa del centro poblado de Marabamba, Candy Rucoba Moreno, con recursos limitados, hace un esfuerzo incansable por gestionar el agua y mejorar las condiciones de vida de sus conciudadanos. “A pesar de nuestras gestiones, no hemos logrado ser escuchados por las autoridades regionales”, denuncia la alcaldesa, resaltando la urgencia de una intervención gubernamental.