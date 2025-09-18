Una denuncia pública sacude a la Red de Salud Leoncio Prado el cual dirige Vivian Fiorella Vásquez Pérez. Un presunto desvío de vales de combustible que deberían usarse para los centros de salud de la provincia habría, terminado en manos de terceros.

Según el documento, del 13 de septiembre, indica que la Unidad Ejecutora 403 Salud Leoncio Prado compró 500 galones de gasohol para distribuir a los establecimientos. Sin embargo, los vales aparecen a nombre del técnico de enfermería Aníbal Calero Morales, aunque en realidad serían recogidos por Luis Chávarry Arenas, usando siempre la camioneta T4Q-808.

RECIBOS COMPROMETEDORES

El 31 de julio retiraron 300 galones con el vale 0001970 para el Centro de Salud Huacrachuco. El 13 de septiembre, otros 100 galones con el vale 00019578, también para Huacrachuco. Ese mismo día, con el vale 00019579, sacaron otros 100 galones, esta vez a nombre del Puesto de Salud San Buenaventura, todo con la misma movilidad y al mismo recojo.

Ante esta denuncia, vecinos y trabajadores de salud no salen de su asombro, pues el combustible de dos establecimientos distintos estaría terminando en un solo tanque. La denuncia ya genera suspicacia y podría destapar un nuevo caso de presunto desvío de recursos.

Todas las miradas apuntan a la directora de la Red, Vivian Fiorella Vásquez Pérez, quien tendrá que dar explicaciones sobre este escandaloso hecho que huele a corrupción.