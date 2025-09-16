Huánuco: tres involucrados son detenidos por caso del empresario secuestrado

La comunidad educativa del Colegio Particular San Agustín de Huánuco se encuentra orgullosa de uno de sus exalumnos más destacados: Rivaldo Carlos Durán Aquino, ingeniero mecánico de fluidos formado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actual colaborador en diversas expediciones vinculadas a la NASA.

“Cursé mi último año de secundaria en el Colegio San Agustín con el objetivo de prepararme para postular a la universidad. Me brindaron una excelente formación. No pensé ingresar a San Marcos al primer intento, pero gracias a la preparación que recibí, lo logré”, relató Rivaldo Durán con humildad.

ORGULLO

Iván Tovar Fuentes, docente del colegio, no oculta su emoción al hablar de su exalumno. “Es excelente saber que uno de nuestros muchachos está logrando grandes metas. Y más aún, que haya regresado al Perú para impulsar proyectos en Huánuco. Queremos que más jóvenes sigan su ejemplo”, expresó.

“A Rivaldo siempre lo recordamos como un joven alegre y entusiasta, con ganas de hacer algo diferente. Que hoy forme parte de la NASA es motivo de gran orgullo para nosotros. Sabemos que tiene muchas metas a corto, mediano y largo plazo, y estamos seguros de que las cumplirá”, añadió el docente.

ENTRE LOS MEJORES

Actualmente, Rivaldo Durán lidera la organización del NASA International Space Apps Challenge en Huánuco, un hackatón global que se llevará a cabo los días 4 y 5 de octubre. Este evento, que se desarrolla simultáneamente en más de 150 países, convoca a estudiantes de colegios, universidades y jóvenes profesionales interesados en ciencia, tecnología e innovación.

La sede oficial en Huánuco será coorganizada por la Universidad de Huánuco (UDH), la Fundación Intinauta —creada por el propio Durán— y el Colegio Particular San Agustín.