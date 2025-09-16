Tres trabajadores de un hostal fueron detenidos recientemente, al estar involucrados en el secuestro de un empresario natural de la ciudad de Ilo (Moquegua), que llegó a la ciudad de Tingo María para hacer negocios para la compra de un terreno de cultivo de cacao.

Después de once días de que lo secuestraran en el sector Afilador (Tingo María), el empresario César Ortiz Alponte (40) fue hallado sin vida, desmembrado y enterrado en un terreno de la comunidad de Santa Rosa, en la jurisdicción de la Aguaytía, provincia de Padre Abad (Ucayali).

Efectivos policiales lograron identificar y detener a tres recepcionistas del hotel donde se hospedaba la víctima, como los presuntos autores. La primera en caer fue Enma Danuska López Muñoz (24) quien es la mujer, de quien lo citó a César Ortiz al Afilador la noche del 1 de setiembre.

Según declaró el taxista que movilizó aquella noche a César, él se comunicaba con una mujer a la que llamaba amor, quien lo orientaba dónde debía bajar.

Tras ser detenida, la joven habría dicho que aquella noche la víctima tenía una reunión para la compraventa de un terreno de cultivo de cacao y café sobre el cual informó a su compañera de trabajo en el hotel Internacional Thalia Lucero Ramos Romayna (22) y señaló al esposo de esta, Juan Roger Deza Espinoza (33), de haberla involucrado en el secuestro.

Al día siguiente (10 de setiembre), agentes del Departamento de Investigación Criminal llegaron al hotel y detuvieron a los esposos, quienes a su vez dijeron que la información dada por Enma la compartieron al primo de Juan Roger, Carlos Daniel Espinoza Domínguez, también recepcionista.

Luego de un exhaustivo interrogatorio, los detenidos confesaron el lugar donde enterraron a su víctima, por lo que personal del Depincri viajó hasta el lugar indicado, donde había rastros de incineración. Cuando abrieron la fosa, las autoridades encontraron el cadáver descuartizado del empresario quien tenía varios días de fallecido.

En el celular de uno de los investigados, la policía halló vídeos grabados en el momento en que descuartizan con un machete el cuerpo de César Ortiz, al parecer cuando ya estaba sin vida. Uno de los criminales, con la voz alterada, deja entrever que lo mataron por no pagar el monto de la extorsión: 3 millones de dólares.

DENUNCIA

Aunque la denuncia de la desaparición del empresario que llegó a Tingo María desde Ilo (Moquegua) fue realizada el 3 de setiembre por su socia, la hermana del agraviado que vive en Ilo denunció que la noche del día 2, recibió la llamada de uno los de los extorsionadores quien le dijo que tenían secuestrado a su hermano y le pidieron dinero para liberarlo y no atentar contra su vida.

Al día siguiente, informó la denunciante, los plagiarios le enviaron 11 vídeos de grabaciones realizadas a su hermano que aparece con los ojos vendados y engrilletadas las manos. En uno de los vídeos se ve cómo lo torturan y mutilan los dedos.