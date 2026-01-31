Parricidio conmociona a Huánuco: hombre es detenido por asesinar a su padre

Una intensa granizada registrada durante dos días consecutivos en la zona altoandina de la provincia de Huamalíes ha provocado graves daños en los cultivos de papa y habas, afectando directamente la economía y la seguridad alimentaria de cientos de familias agricultoras.

Ante esta situación, un equipo técnico de la Agencia Agraria Huamalíes, adscrita a la Dirección Regional de Agricultura, se desplazó hasta los sectores de La Libertad y Muchcay, en el distrito de Llata, para evaluar en campo el impacto del fenómeno climático.

DECENAS DE HECTÁREAS

De acuerdo con el reporte preliminar, la granizada dañó 56 hectáreas de cultivos, mientras que 33 hectáreas se perdieron en su totalidad, dejando a numerosos productores sin su principal fuente de sustento y generando un escenario de alta vulnerabilidad económica en las comunidades afectadas.

La información técnica recopilada ha sido remitida al Seguro Agrícola Catastrófico, a fin de que se realicen las evaluaciones correspondientes y se active el proceso de atención y compensación económica para los agricultores perjudicados.