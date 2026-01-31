Un crimen que ha causado profunda consternación en la región Huánuco. Efectivos del Departamento de Investigación Criminal (DEPINCRI) de Leoncio Prado detuvieron a Wiliam Valdez Bravo, de 44 años, acusado de haber asesinado a su propio padre, Genaro Valdez Tapia, de 76 años, en el caserío Nuevo Caján, distrito de Santa Rosa de Alto Yanajanca, provincia de Marañón.

El cuerpo sin vida del adulto mayor fue hallado a varios metros de la vivienda que compartía con su hijo, presentando múltiples impactos de escopeta. Lo que inicialmente fue reportado como un hallazgo fortuito tomó un giro macabro cuando se reveló que el principal sospechoso habría sido quien dio aviso a las autoridades, levantando de inmediato las sospechas de la Policía.

ALTERARON LA ESCENA

Bajo el mando del comandante PNP Fernando Terrones Cruz, personal especializado del DEPINCRI se trasladó hasta la zona junto a un representante del Ministerio Público y el médico legista, quienes confirmaron que la víctima presentaba perdigones disparados a quemarropa, evidenciando una muerte violenta. Además, las diligencias preliminares permitieron determinar que la escena del crimen habría sido alterada, ya que el cuerpo habría sido cambiado de vestimenta tras el asesinato.

Durante la inspección del área, los detectives lograron ubicar prendas de vestir ensangrentadas enterradas, las cuales presentaban orificios compatibles con disparos de escopeta y coincidían plenamente con las heridas mortales encontradas en el cuerpo del septuagenario.

VERSIONES CONTRADICTORIAS

Las versiones contradictorias ofrecidas por Wiliam Valdez Bravo, sumadas al hecho de que era la única persona que convivía con la víctima, terminaron por comprometer seriamente su situación legal. El sujeto fue detenido de manera preliminar mientras continúan las investigaciones.

Actualmente, la Policía Nacional mantiene un operativo de búsqueda del arma homicida, presuntamente una escopeta, y no descarta que el crimen esté relacionado con conflictos familiares previos, información que aún se encuentra en proceso de verificación.

El caso ha sido puesto en conocimiento del Ministerio Público, que continuará con las diligencias para esclarecer completamente este parricidio que ha estremecido a toda la provincia de Marañón.