Un pasajero identificado como Franco García Bustos (29), fue detenido por efectivos policiales de la comisaría de Aucayacu tras ser sorprendido portando un arma de fuego de marca Glock, con la serie erradicada, así como dos cacerinas abastecidas, dinero en efectivo y un teléfono celular.

La intervención se produjo cuando el sujeto viajaba a bordo de un bus interprovincial que cubría la ruta Tarapoto–Lima. Durante un operativo de control de identidad realizado por la Policía Nacional a todos los pasajeros, los agentes detectaron una actitud nerviosa y sospechosa por parte del intervenido, lo que motivó una revisión más exhaustiva.

TENENCIA ILEGAL

Al ser inspeccionado, los efectivos hallaron el arma y las municiones ocultas entre sus pertenencias, procediendo de inmediato a su detención por el presunto delito contra la seguridad pública, en la modalidad de tenencia ilegal de armas de fuego.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde se vienen realizando las diligencias de ley para determinar el origen del arma, su posible vinculación con hechos delictivos y si el intervenido cuenta con antecedentes policiales. El caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones.