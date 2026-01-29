Alertan deficiencias de infraestructura, mobiliario y otros en colegios de Huánuco

Consolidan importantes avances turísticos durante el 2025 en Huánuco

La Contraloría General de la República inició en la región Huánuco el Operativo de Control a los Servicios Educativos – Año Escolar 2026, con el objetivo de alertar sobre deficiencias en infraestructura, mobiliario, mantenimiento, obras paralizadas, seguridad y acceso a tecnología en instituciones educativas estatales, a fin de que las autoridades adopten medidas correctivas antes del inicio del año escolar.

En Huánuco, el operativo se desarrolla en una muestra de 54 colegios públicos, como parte de una intervención nacional que abarca 1,166 instituciones educativas, con el despliegue de 488 auditores de las 26 gerencias regionales de control. El lanzamiento oficial del operativo estuvo a cargo del contralor general, César Aguilar, desde la institución educativa Virgen de la Puerta, en la provincia de Otuzco, región La Libertad.

AMARILIS

En la región, las acciones de control se iniciaron en la Institución Educativa Mariano Dámaso Beraún n.° 32223, ubicada en el distrito de Amarilis, donde fue constatado que seis aulas del nivel primario han sido declaradas inhabitables desde el año 2024. Durante la inspección se verificó que los techos, paredes y columnas presentan fisuras, además de mobiliario en mal estado.

SANTA MARÍA DEL VALLE

Asimismo, en la Institución Educativa n.° 33312, del distrito de Santa María del Valle, comprobaron que dos aulas y una oficina administrativa están en condiciones similares, debido al riesgo de colapso estructural. Según se informó, en el año 2023 la municipalidad distrital declaró inhabitable la infraestructura por la presencia de grietas en paredes y pisos, así como por el deterioro de los techos. No obstante, hasta la fecha, el plantel no ha sido atendido con aulas prefabricadas, pese a que estas fueron solicitadas oportunamente.

El operativo en Huánuco contó con el despliegue de 26 auditores, quienes supervisan el cumplimiento de la normativa educativa vigente en las instituciones de educación básica regular (inicial, primaria y secundaria), evaluando aspectos como gestión escolar, convivencia escolar, servicios básicos, accesibilidad, educación inclusiva y buenas prácticas en la gestión educativa.

OBJETIVO DEL “OPERATIVO”

“El objetivo de este operativo es contribuir a la mejora de la calidad del servicio educativo y garantizar que más de 208 mil estudiantes de los niveles inicial, primaria y secundaria cuenten con docentes capacitados, material educativo adecuado, así como infraestructura segura y saludable”, señaló el contralor general César Aguilar.

A nivel nacional, el Operativo de Control a los Servicios Educativos se desarrollará del 28 de enero al 23 de febrero, durante el cual inspeccionarán instituciones educativas bajo el ámbito del Ministerio de Educación y de las direcciones o gerencias regionales de Educación.

Concluidas las visitas, la Contraloría emitirá informes con las situaciones adversas detectadas, a fin de que las autoridades competentes implementen las acciones correctivas, las cuales serán verificadas posteriormente.