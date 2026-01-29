



Los magistrados del Juzgado Penal Colegiado de Leoncio Prado sentenciaron a quince años de pena privativa de libertad efectiva a tres mujeres, tras hallarlas culpables como coautoras del delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico ilícito de drogas agravado, en agravio del Estado peruano.

Según la acusación del Ministerio Público, los hechos ocurrieron el 2 de julio de 2024, cuando Ingrid Yahayra Castro Ríos (30), Diana Melissa Encarnación Tuesta (26) y Berliht Flores Fasabi (30) fueron intervenidas durante un operativo de interdicción realizado en el distrito de Mariano Dámaso Beraún.

Las autoridades detuvieron un automóvil de color plata, con placa W3P-177, perteneciente a la empresa de transporte “Los Ases de Huánuco”, que cubría la ruta Tingo María–Huánuco. Durante el registro personal, los agentes descubrieron que las pasajeras ocultaban droga adherida a sus cuerpos, utilizando fajas de distintos colores.

Tras la intervención y el pesaje oficial, se confirmó que las sentenciadas transportaban un total de 21 paquetes rectangulares de alcaloide de cocaína, con un peso aproximado de 16 kilos con 90 gramos.