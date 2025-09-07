Educación espera recibir tres camionetas de las 27 adquiridas por el GRH

Personal de la Unidad de Seguridad del Estado de la PNP Huánuco, durante una diligencia realizada en la comunidad campesina de San Pablo de Pichuy, distrito de Pillco Marca, fue alertado por un ciudadano sobre la presencia de una bolsa abandonada en una quebrada del sector Conchumayo.

Al verificar el contenido de la bolsa, se hallaron varias escopetas de fabricación artesanal, por lo que se procedió de inmediato al recojo y aseguramiento del material.

CONTINUARÁN LAS INVESTIGACIONES

Las armas incautadas fueron trasladadas a la sede de la USEG PNP Huánuco, quedando a disposición del Departamento de Investigación Criminal (DEPINCRI) – Oficina de Criminalística (OFICRI) Huánuco, para las diligencias e investigaciones correspondientes, conforme a ley.

La Policía Nacional del Perú – Región Policial Huánuco reafirma su compromiso en la lucha contra la delincuencia y en la protección de la seguridad ciudadana.