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El cuerpo sin vida del motociclista Josué David Cruz Meza (22), fue hallado después de cuatro días de estar no habido. El cadáver estaba a solo unos kilómetros del puente San Juan de Miraflores, desde donde cayó.

Personas que transitaban por la carretera Huánuco – Quishqui fueron quienes, vieron flotar en el río parte del cuerpo, inmediatamente comunicaron el hallazgo a los pobladores de la localidad de Huariaco, quienes ataron el cuerpo —que se encontraba retenido entre las rocas— al tronco de un árbol para evitar que fuera arrastrado por la corriente.

Hasta el lugar llegaron familiares de la víctima y rescatistas de la Unidad de Emergencia, quienes se encargaron de recuperar el cuerpo y trasladarlo a un lugar seguro para evitar que las aguas lo arrastraran.

Asimismo, para la diligencia de levantamiento del cadáver también acudieron el fiscal Miguel Malpartida, una médico legista y efectivos policiales encargados de investigar accidentes de tránsito con consecuencias fatales.

La necropsia, realizada luego de recuperar el cuerpo del motociclista reveló que Josué falleció por ahogamiento.