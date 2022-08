No solo es una obra, son tres más, las que ganó Jorge Gonzales Aguirre, hermano del juez superior de la Corte Superior de Justicia de Huánuco (CSJHCO), César Gonzales Aguirre, a pesar que la ley de contrataciones del Estado lo prohíbe. El hermano del juez obtuvo más de S/ 9 millones en contratos con el Estado.

Días atrás, la Contraloría General de la República informó que el familiar del magistrado Gonzales se hizo de dos obras valorizada en más de S/ 4 millones por encargo de la Municipalidad Provincial de Huánuco (MPH) y la municipalidad de Pillao.

Contratos. Correo tuvo acceso a otros dos contratos que la empresa constructora San Martín de Porras S.R.L., que tiene como gerente general a Jorge Gonzales, firmó con el Estado, por montos que superan los 5 millones.

El 18 de noviembre del 2020, la empresa San Martín de Porras firmó el contrato N° 05-2020-GRH/GR con el Gobierno Regional de Huánuco(GRH), para el mejoramiento y ampliación de los servicios de la institución educativa inicial N° 166 del distrito de Colpas, en la provincia de Ambo. Por el trabajo cobró S/ 2′087,980.69 a la gestión del prófugo exgobernador Juan Alvarado Cornelio. El contrato fue firmado por la gerente general de ese momento, Graciela Alcedo Guillermo.

Posteriormente, el 17 de diciembre del 2020, la empresa de Jorge Gonzales volvió a firmar otro contrato, el N° 090-2020-GRH/GGR con el GRH, para la ampliación de infraestructura y equipamiento de la institución educativa pública N° 32505 Afilador, ubicada en el distrito Rupa Rupa, en la provincia de Leoncio Prado, por el monto de S/ 3′561,018.14.

Empresa San Martín de Porras S.R.L. firmó contratos con el GRH, por más de S/ 5 millones.

En total, la empresa de Jorge Gonzales Aguirre, hermano de padre y madre del juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Huánuco (CSJHCO), César Gonzales Aguirre, ganó S/ 9′768,479.85 en obras con el Estado, pese a que la ley prohíbe a familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad de ser postores, contratistas y/o sub contratistas con las entidades que comprenden el Distrito Judicial de Huánuco. “Esta prohibición está vigente mientras el familiar se mantenga en el cargo como juez superior o hasta 12 meses después de haber dejado el cargo, conforme a lo señalado en los literales d), h), i) y k) del numeral 11.1 del artículo 11 del texto unico ordenado de la ley No 30225 ley de Contrataciones del Estado”, informó la Contraloría.

La Contraloría vía el informe n.° 014-2022-2-0401, da cuenta que César Gonzales en el 2019 ya ostentaba el cargo de juez superior titular de la CSJHCO desde diciembre de 2004. Por lo que el familiar del magistrado quebrantó la que señala el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Versiones. Sobre el particular, el presidente de la CSJHCO, Richard Ninaquispe, se mostró sorprendido por el caso e indicó que la responsabilidad es del familiar del magistrado. “Laley prohíbe que familiares de los jueces licitan o se hagan de obras con el Estado. El hermano del juez tuvo que abstenerse de participar en proceso de licitación con el Estado”, refirió Ninaquispe.

Por su parte, el juez César Gonzales Aguirre, se mostró hosco con la prensa e incómodo cuando los periodistas le preguntaron el caso de su familiar. “¿Quién debe responder eso? No tengo que decir absolutamente sobre ese caso. Pregúntenle a mi hermano en todo caso, yo desconozco. Cada quien vela por su familia, él no mantiene a mi familia y yo no mantengo a su familia”, espetó el magistrado.

Es precisó señalar que Jorge Gonzales para ganar la obra del la MPH firmó una declaración jurada en la que afirmó no tener ningún impedimento para postular a un proceso de licitación con el Estado.

Familia de juez conforma empresa San Martín de Porras S.R.L.

Según la Sunarp , La empresa San Martín de Porras S.R.L. está conformada por Roger Gonzales Aguirre, Antonio Gonzales Aguirre, Nahyhon Gonzales Aguirre y Jorge Gonzales Aguirre, quienes serían hermanos del magistrado César Gonzales.

Cifras:

-S/ 2 millones 087,989 costó la obra de Pillao que ganó la empresa San Martín de Porras S.R.L.

-S/ 1 millón 876,735.02 es el costo de la obra que obtuvo la empresa San Martín de Porras S.R.L.