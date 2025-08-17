



En Junín, este año los policías incautaron más de 3800 envoltorios de marihuana, PBC y cocaína. En agosto ya han detenido a cinco personas por presunta micro comercialización de drogas. Y en las últimas horas atraparon a un joven cargando 9 kg de marihuana en una costa y otro tenía 18 envoltorios de cocaína escondidos en el tirante de su mochila.

De acuerdo a las investigaciones la droga estaría llegando a Huancayo por encomiendas.

Uno de los detenidos es Junior Palomino S. (25) “Perro Flaco” quien fue atrapado en el sector La Victoria en El Tambo, por policías de la comisaría de Cajas.

Al ser descubierto, Junior Palomino, trató de escapar abandonando una costa de rafia negra. Incluso arrojó su celular al suelo.

Al revisar el costal, los agentes encontraron ocho bolsas de plástico con 8 kilos de marihuana.

En su bolsillo tenía una pequeña bolsa con marihuana. “Es marihuana, me han mandando, no más”, dijo nervioso el detenido quien fue llevado a la Unidad Antidrogas de Huancayo.

Poco después, los policías Saúl Lizano y Saúl Aquino del Escuadrón de Emergencia en las calles Arequipa y Manco Cápac, observaron a un varón sospechoso y lo detuvieron.

VARIAS ENTIDADES

Se trataba de Víctor Huallanca Quispe (44), quien no está registrado en el Reniec, tiene tres identidades, estuvo en la cárcel tres veces y en su haber tiene 14 denuncias por robo. En el mundo del hampa lo conocen como “Camaleón”.

Los agentes descubrieron que en el tirante de la mochila negra escondía 19 envoltorios de alcaloide de cocaína.

Víctor Huallanca Quispe, o Walter Minaya Quispe (40), volvió a ser capturado en delito flagrante y fue llevado a la Unidad Antidrogas por el presunto delito de micro comercialización de drogas.

En la unidad también está denunciado Brayan Turín M. (28), quien cayó con 9 kilos de marihuana. El implicado se identificó con el nombre de su hermano Marlon, porque tenía un requisitoria por presunto delito de abuso sexual.