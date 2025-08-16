El esfuerzo y la convicción de Ángel Iván Vidal Velarde, un joven de 19 años proveniente de Satipo, en la región Junín, lo convirtieron en ejemplo para otros postulantes. Pese a ser operado de emergencia por apendicitis, no quiso faltar al examen de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), institución en la que sueña estudiar desde niño.

El joven relató que convenció a sus padres para mudarse a Lima y prepararse exclusivamente para ingresar a la UNI. Sin embargo, días antes del examen, un dolor abdominal lo llevó a una sala de operaciones. Aunque su familia le pidió esperar una próxima oportunidad, él insistió en presentarse: “Me operaron, pero igual vine a cumplir mi sueño”, contó.

Viajar desde Junín y enfrentar un examen tan exigente en medio de la convalecencia refleja la determinación de Ángel. Su historia no solo inspira a otros postulantes, sino que también resalta la perseverancia de un joven que, pese a las adversidades, no está dispuesto a rendirse hasta lograr su meta de convertirse en ingeniero civil.