Huánuco: paciente es trasladado de urgencia tras mordedura de serpiente

Una vez más en sesión ordinaria del Consejo Regional, autorizaron al gobernador regional Antonio Pulgar Lucas, a participar en la XVI Reunión Anual de Gobernadores por el Clima y los Bosques – GCF Task Force, que se desarrollará del 18 al 22 de mayo del presente año en la ciudad de Florencia, departamento de Caquetá, en Colombia.

La autorización fue dada luego de que el gobernador señalara la importancia de este encuentro para abordar temas como la deforestación, problemática que —según indicó— se ha agudizado en el departamento a raíz de la nueva legislación aprobada por el Congreso de la República. La votación fue registrada 13 votos a favor y 7 en contra.

VIAJES IMPRODUCTIVOS

Para el consejero regional por Huánuco Tarazona Gonzales, los sinnúmero de viajes fuera del país del gobernador no han sido de beneficio para la región, a pesar que ninguno de los viajes al extranjero haya generado gastos al Gobierno Regional. “El informe de sus viajes que ha realizado Pulgar, siempre han sido de manera verbal, de manera escueta, siempre dice que gracias a las presentaciones que realizó, Huánuco está en vitrina y el mundo conoce de su existencia”, refirió Tarazona

Ante de dar la autorización del viaje al gobernador, otros consejeros cuestionaron la falta de intervención en las carreteras departamentales de Huánuco, así como la atención oportuna a la población afectada por las constantes lluvias en diversas partes del interior del departamento.