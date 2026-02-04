Pasco: tres fallecidos en choque frontal entre camioneta y bus

En primera instancia dos sujetos adultos (cuñados) fueron hallados responsables del delito de violación sexual en agravio de una menor de edad de 13 años, hechos ocurridos en el distrito de Monzón, provincia de Huamalíes. La Fiscalía Penal Corporativa de Huamalíes, a cargo del fiscal provincial David Melgarejo Alcedo, logró que se emita la sentencia condenatoria

Según la investigación fiscal, los sentenciados aprovecharon la cercanía con la víctima para cometer el acto sexual, la habrían intervenido en tránsito a su domicilio y llevado a otro lugar desolado, un predio agrícola de propiedad de uno de los agresores, donde abusaron sexualmente en agosto de 2020, durante la etapa de pandemia COVID 19.

La Fiscalía sustentó su acusación con sólidos medios probatorios, entre ellos la declaración de la menor, evaluaciones psicológicas, examen médico legal, informes sociales y otros elementos que permitieron acreditar su responsabilidad penal.

FISCAL LOS DEJA SIN EXCUSAS

Durante el desarrollo del juicio oral, el representante del Ministerio Público expuso de manera detallada los hechos y la gravedad del delito, logrando que se valore adecuadamente las pruebas actuadas y se determine la culpabilidad del acusado.

Como resultado del proceso, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Leoncio Prado, impuso la pena de cadena perpetua a ambos sujetos, además del pago de una reparación civil de cuarenta mil soles a favor de la víctima, entre otras medidas de protección a favor de la menor, en resguardo de sus derechos y como medida de justicia frente al grave daño ocasionado.