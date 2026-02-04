El choque frontal entre un bus interprovincial y una camioneta particular en la carretera Canta–Huayllay dejó como resultado la muerte de tres hermanos y una joven herida. Un lamentable accidente se registró la mañana del martes 3 de febrero en la carretera Canta-Huayllay, cerca del cruce Yantac y la Laguna 7 Colores.

Las autoridades investigan las causas del accidente en el que fallecieron tres miembros de la familia Salazar Trejo, natural de Huánuco. El choque entre el bus de la empresa Turismo Tacna que se dirigía de Pucallpa a Lima y la camioneta Hyundai Creta de color negro, con placa CJY-255.

LOS OCUPANTES

La camioneta era conducida por Gerald Michael Salazar Trejo (21), quien llevaba a sus hermanos de 17 y 12 años de edad. Con ellos viajaba también una joven, pareja sentimental de Gerald, quien sobrevivió, pero se encuentra hospitalizada, según aclaró un familiar de ella y la amiga del joven.

El bus terminó inclinado y fuera de la vía, los desesperados pasajeros salieron por las ventanas, varios de ellos sufrieron lesiones y fueron trasladados al hospital de Canta. Mientras que la camioneta se despistó por el otro lado de la vía y volcó varios metros, terminando con las llantas arriba.

La camioneta se dirigía a Tingo María donde viven y trabajan sus padres que son personal de salud. Se conoció que Gerald y su hermano de 17 años estudiaban Medicina en Lima, y habrían aprovechado las vacaciones para viajar a Tingo María cuando ocurrió la tragedia.

El accidente es investigado por la policía especializada en accidentes de tránsito junto a un fiscal de turno que determinarán los factores del accidente y el grado de responsabilidad de los conductores.