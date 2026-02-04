Fiesta “Tinkuy” con historia y tradición solo vive en poblados de Utao y Tambogán

Vecinos del predio El Tingo denunciaron una vez más el abandono de la obra de pavimentación del malecón Higueras, la cual permanece paralizada desde hace más de tres meses, convirtiéndose en un serio riesgo para transeúntes y conductores debido a la presencia de huecos en la vía, buzones de desagüe abiertos, desmontes de tierra y postes de alumbrado inestables.

Los pobladores exigen que la Municipalidad Provincial de Huánuco retome de inmediato la ejecución de la obra de pistas y veredas, ya que actualmente no pueden transitar con normalidad por la zona. Señalan que la empresa contratista bloqueó los accesos con desmonte para ejecutar los trabajos y dejó buzones de desagüe abiertos y expuestos, sin ningún tipo de señalización.

MALECÓN, UN DESASTRE

“El malecón está hecho un desastre, la obra abandonada representa un peligro para los vecinos y transeúntes. Han quedado paños de pista inconclusos, los drenajes están mal ejecutados y han colapsado. Además, las bancas instaladas se han convertido en fumaderos de delincuentes durante las noches”, denunció el dirigente vecinal Antonia Tolentino Calero.

Asimismo, denunció que los decorativos de poste de energía eléctrica están inestables, falta más alumbrado público los cual genera un incremento de asaltos nocturnos en el malecón. Agregó que los buzones de desagüe destapados se encuentran llenos de basura y colapsan durante las lluvias, agravando la situación. Ante la necesidad de tránsito, los propios vecinos retiraron parte del desmonte colocado por la empresa, permitiendo nuevamente el paso de vehículos.

NO HAY NADA SEGURO

“Se firmó un compromiso para que la obra se reanude el 2 de febrero, pero a la fecha no hay nada ahora no se ha visto ningún cronograma ni señales de reinicio. Todo el malecón sigue abandonado. Esto ya se lo hemos hecho saber a los regidores para que realicen el seguimiento correspondiente”, agregó Tolentino.

Por otro lado, el dirigente vecinal exigió que la Municipalidad Provincial de Huánuco gestione el financiamiento del proyecto de pistas y veredas del predio El Tingo, el cual tendría una inversión aproximada de 6 millones de soles.

Asimismo, ayer 3 de febrero auditores de la Contraloría General de República, llegaron hasta la obra del Malecón para constatar la situación de la mencionada obra, ante su presencia los vecinos de la zona salieron e hicieron llegar su malestar e inquietudes.