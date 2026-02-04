La Contraloría General detectó un perjuicio económico de S/ 2 303 011 como consecuencia de diversas irregularidades en la ejecución del camino vecinal Shianca – sector Toribio – Shianca Alto – Nuevo Chaupiyacu, ubicado en el distrito de Monzón y ejecutado por la Municipalidad Provincial de Huamalíes.

SIN CAPACIDAD TÉCNICA

De acuerdo con un informe correspondiente al período entre el 27 de setiembre de 2018 y el 4 de junio de 2021, la obra fue ejecutada incumpliendo las especificaciones técnicas establecidas en el expediente, con modificaciones no autorizadas, pendientes excesivas en tramos y curvas, badenes mal ejecutados y trabajos inconclusos. Pese a estas deficiencias, la totalidad de los trabajos fue pagada al contratista y la vía actualmente opera de manera parcial.

En el tramo Chaupiyacu, se detectó la modificación del trazo original de la vía debido a la reubicación de un puente, sin sustento técnico alguno. Asimismo, registraron conflictos sociales con propietarios de terrenos, ya que las gestiones para la disponibilidad de los predios se realizaron cuando los trabajos se encontraban prácticamente culminados. En ambos casos, no existen informes técnicos ni constancia de conformidad de la población en el cuaderno de obra.

OBVIAN EL EXPEDIENTE

En los sectores Shianca Alto y Nuevo Chaupiyacu, el contratista ejecutó 36 progresivas entre tramos y curvas horizontales con pendientes superiores al 12 %, incumpliendo el expediente técnico. Estas condiciones representan un alto riesgo para la seguridad vial y afectan la durabilidad de la carretera, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando pueden producirse procesos de erosión y socavamiento.

En el sector Toribio, se evidenció que 26 badenes (tipo I y II) fueron ejecutados sin respetar las especificaciones técnicas. De igual manera, en el tramo Shianca Alto – Nuevo Chaupiyacu, nueve badenes carecen de emboquillado de piedra para su protección contra la erosión, pese a que dichas partidas fueron valorizadas y pagadas.

El informe de control también señala que 940 metros de vía no fueron construidos, de los 9 428 metros previstos en el expediente técnico. Además, cuatro badenes tipo II no se ejecutaron y 47 337 metros cúbicos de material excedente no fueron trasladados a los botaderos correspondientes.

LE DAN CONFORMIDAD A PESAR DE LAS ANOMALÍAS

A pesar de estas deficiencias, la Subgerencia de Obras y Liquidación de la Municipalidad Provincial de Huamalíes otorgó la conformidad de la obra y autorizó el pago del 100 % de las partidas contratadas. Posteriormente, el comité de recepción recibió la obra, aun cuando existían trabajos inconclusos, partidas no ejecutadas y otras que incumplían las especificaciones técnicas.

La obra, valorizada en S/ 5 875 180, según el contrato suscrito en octubre de 2018, no cumplió su finalidad pública, generando un perjuicio económico a la entidad. Por estos hechos, la Contraloría determinó presunta responsabilidad penal en tres funcionarios públicos y recomendó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción iniciar las acciones legales correspondientes.