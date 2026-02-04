Huánuco: destruyen excavadora y cuatro campamentos de la minería ilegal

El último fin de semana fue detenida Sheyla Katherine Illatopa Malpartida (38), quien presentaba una orden de ubicación y captura emitida por el Primer Juzgado Penal Unipersonal de Huánuco. La mujer es procesada por el delito contra el patrimonio, en la modalidad de hurto agravado, tras ser acusada del robo de 20 mil soles en perjuicio de la empresaria Milagros Verde Lozano, propietaria de una óptica.

DETENCIÓN

Sheyla Katherine Illatopa Malpartida no se habría presentado a las audiencias programadas al inicio del juicio oral, motivo por el cual el juez a cargo la declaró reo contumaz y dispuso su ubicación y captura.

El sábado 31 de enero, efectivos de la Comisaría de Huánuco realizaban patrullaje por la cuadra 1 del jirón Aguilar, cuando intervinieron a la acusada, quien se encontraba al interior de un vehículo.

Al momento de la intervención, la mujer no portaba su Documento Nacional de Identidad (DNI), pero proporcionó sus datos personales a los agentes policiales. Tras la verificación en el sistema de requisitorias, se confirmó que tenía una orden de captura vigente, emitida el 27 de setiembre de 2025. Luego de levantarse las actas correspondientes y cumplirse las diligencias de ley, fue trasladada a la Policía Judicial.

ROBO DE 20 MIL SOLES A ÓPTICA

Los hechos ocurrieron el 21 de octubre de 2021 en una óptica ubicada en la cuadra 8 del jirón Abtao, en la ciudad de Huánuco. Según la denuncia, Sheyla Katherine Illatopa Malpartida ingresó al establecimiento acompañada de una menor, a quien tenía tomada del brazo. Fingiendo interés en adquirir unos lentes con medida, solicitó el cambio de un billete de 100 soles mientras esperaba la llegada del especialista.

“En ese momento logró identificar el lugar donde guardábamos el dinero. Posteriormente, cuando llegó el especialista, pidió que se le midiera la vista a la niña, pero como la menor no se dejaba, sugirió que llamaran a su pareja, quien supuestamente se encontraba afuera. Esa fue la distracción que aprovechó para quedarse sola en el ambiente y sustraer el dinero”, relató la agraviada.

Tras concretar el hurto agravado, la acusada huyó del local a bordo de un trimóvil que la esperaba a pocos metros del establecimiento. “Estos hechos han podido comprobarse gracias a las cámaras de videovigilancia de los vecinos de la cuadra, cuyas grabaciones fueron presentadas ante el juzgado. Nosotros pedimos justicia”, manifestó Milagros Verde.