Una excavadora hidráulica, cuatro campamentos rústicos y otros insumos que eran utilizados para actividades de minería ilegal en la zona intangible y faja marginal del río Yuyapichis, en el departamento de Huánuco, fue destruido tras la intervención de la Primera Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Ucayali.

La diligencia, a cargo del fiscal adjunto provincial Gemmill Patrocinio Benigno Ramos, también permitió la incineración de cuatro motores, paneles solares, baterías eléctricas, 540 galones de combustible, generadores eléctricos, mangueras, dos chutes y más enseres que eran empleados para la extracción ilícita de minerales en la zona.

AFECTACIÓN AMBIENTAL

Durante el recorrido las autoridades comprobaron la remoción y depredación de formaciones boscosas en una extensión de 25 hectáreas, lo que grafica el nivel de afectación ambiental de dicha actividad ilegal. Luego de la intervención, aplicaron los protocolos respectivos para inutilizar las herramientas encontradas.

En esta acción fiscal participaron también efectivos policiales de la Unidad Desconcentrada de Protección del Medio Ambiente de Huánuco, representantes de la Marina de Guerra del Perú, Aduanas Ucayali y del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).