Instalan cinco oficinas descentralizadas para las Elecciones Generales 2026 en Huánuco

En el marco de las Elecciones Generales 2026, la ONPE instaló cinco Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) en la región Huánuco, como parte de su estrategia de descentralización operativa para la organización de los comicios del 12 de abril de 2026.

Las ODPE de Huánuco, Leoncio Prado, Huamalíes, Puerto Inca y Yarowilca, ya iniciaron funciones en sus respectivas jurisdicciones. Estas oficinas tendrán a su cargo la conducción del proceso electoral que permitirá a la ciudadanía elegir al presidente y vicepresidentes de la República, senadores y diputados, así como a los representantes ante el Parlamento Andino.

FUNCIONES

Las ODPE, son de carácter temporal, cumplen funciones esenciales como el sorteo y capacitación de los miembros de mesa, la determinación de locales y mesas de votación, la distribución del material electoral, la difusión permanente de información electoral a la ciudadanía, entre otros.

Además, coordinan acciones de seguridad con la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF. AA.) para el resguardo y traslado del material electoral durante la jornada.

Según el Padrón Electoral, en la región Huánuco participarán aproximadamente 656 mil 517 electores. Para ello, se habilitarán 403 locales de votación, donde se instalarán unas 2,341 mesas de sufragio.

180 LOCALES DE VOTACIÓN

En detalle, la ODPE Huánuco administrará aproximadamente 180 locales de votación, con 1,198 mesas de sufragio para unos 341,493 electores; la ODPE Leoncio Prado contará con 66 locales, 483 mesas y alrededor de 136,364 electores; la ODPE Huamalíes tendrá 91 locales, 348 mesas y cerca de 93,286 electores; la ODPE Puerto Inca dispondrá de 19 locales, 119 mesas y aproximadamente 33,155 electores; mientras que la ODPE Yarowilca habilitará 47 locales, 193 mesas y atenderá a unos 52,219 electores.

A nivel nacional, la ONPE habilitó 126 ODPE a través de la Resolución Jefatural N.° 127-2025-JN-ONPE