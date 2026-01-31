Suspenden atención de piscina del complejo de Paucarbamba

Dos de cuatro sujetos fueron detenidos por la Policía tras ser acusados de embriagar, amarrar los pies y manos para realizarle tocamientos indebidos a un menor de 9 años, quien permanece hospitalizado debido a las afectaciones provocadas por la ingesta de bebidas alcohólicas.

El hecho ocurrió la tarde del jueves 29 de enero en el asentamiento humano Santa Rosa Alta, en el distrito de Aparicio Pomares, donde el niño habría sido víctima de violencia sexual por parte de vecinos adultos en la vivienda de uno de ellos.

VIVEZAS

De acuerdo con la denuncia, los presuntos agresores aprovecharon que el menor se encontraba solo en su casa para captarlo y llevarlo a un inmueble cercano. Fue su padre quien, al regresar y no encontrarlo, salió en su búsqueda, logrando ubicarlo alrededor de las 6:00 p. m., caminando con dificultad y en aparente estado de ebriedad.

Tras conocer que personas adultas habrían hecho consumir licor a su hijo, el padre acudió a la Comisaría de Huánuco para formalizar la denuncia. Según las investigaciones preliminares, cuatro personas se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en el lugar, por lo que efectivos policiales intervinieron a dos de ellas.

LO REDUJERON PARA ABUSAR

Durante la evaluación médica, el menor manifestó que, luego de hacerlo ingerir alcohol, los sujetos lo amarraron de pies y manos y realizaron tocamientos indebidos. Por disposición del médico legista, el niño fue trasladado a un hospital, donde quedó internado y se le practicó un lavado gástrico.

Los detenidos fueron identificados como Luis Jesús Hilario Bartolo (18) y Floro Andrés Hilario Borja (39), quienes permanecen en calidad de detenidos mientras continúan las investigaciones para esclarecerse el hecho.