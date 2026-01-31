







Representantes del Ministerio Público, la Dirección Regional de Salud (DIRESA) y personal de la Municipalidad Distrital de Amarilis, tras realizar una inspección a la piscina del Complejo de Paucarbamba por medidas sanitarias, esta quedó suspendida su funcionamiento al encontrarse con algunas anomalías sanitarias.

Durante la intervención, las autoridades dispusieron la suspensión temporal por tres días del funcionamiento de la piscina del Complejo Deportivo de Paucarbamba, espacio donde se dicta el taller de natación, tras detectarse observaciones sanitarias que deberán ser subsanadas de manera inmediata.

DIRESA INTERVIENE

Como parte de las diligencias, personal de la DIRESA tomó muestras del agua, las cuales serán sometidas a análisis de laboratorio con el fin de verificar su inocuidad y condiciones sanitarias.

Las autoridades informaron que este tipo de acciones de fiscalización serán permanentes e inopinadas en todo el distrito de Amarilis, con el objetivo de garantizar la salud, seguridad e integridad de la población, especialmente de niños y jóvenes que participan en actividades recreativas.

MANTENIMIENTO A PISCINA

En tanto el Gobierno Regional Huánuco (GRH), a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, dispuso el mantenimiento y limpieza integral de la piscina semiolímpica del Complejo Deportivo Paucarbamba, infraestructura clave para la formación deportiva en el departamento.

Los trabajos realizados comprenden la limpieza profunda de la piscina, el acondicionamiento de sus instalaciones y la verificación de los sistemas necesarios para asegurar el adecuado uso del recinto, priorizando la prevención de riesgos para la salud de los usuarios.