La Tercera Fiscalía Superior Penal de Ucayali logró la confirmación en juicio de segunda instancia la máxima sanción para Oswaldo Herrera Trujillo, responsable de vulnerar sistemáticamente la integridad de una menor bajo amenazas de muerte contra su familia.

En el fallo el juzgado reafirma el compromiso del Ministerio Público con la protección de los más vulnerables, confirmó la sentencia de cadena perpetua para Oswaldo Herrera Trujillo, hallado culpable del delito de violación sexual de menor de edad, cometido en agravio de una niña de 9 años en el momento de los hechos.

De acuerdo con la investigación liderada por el fiscal superior Ricardo Pablo Jiménez Flores, los abusos fueron registrados en el distrito de Tournavista (Puerto Inca) entre agosto de 2015 y agosto de 2016.

INDESEABLE AMENAZABA

El sentenciado aprovechaba los fines de semana en que la menor visitaba a sus padres en el caserío La Paz, para cometer los actos ilícitos. En la oscuridad de la noche y mientras la víctima dormía, Herrera Trujillo la amenazaba con matar a su madre si contaba lo sucedido, además la manipulaba entregándole propinas de 10 a 20 soles tras las agresiones.

A pesar del temor inicial, la menor logró romper el silencio y confiar en su entorno familiar. Aunque inicialmente no encontró respaldo inmediato, la intervención de su tío fue decisiva para interponer la denuncia ante el Centro Emergencia Mujer (CEM) de Ucayali, activando así las acciones legales que hoy culminan en esta sentencia ejemplar.

La Sala Penal de Apelaciones ha dispuesto también la ubicación y captura inmediata a nivel nacional para Oswaldo Herrera Trujillo, quien una vez detenido, será puesto a disposición del Juzgado para su internamiento en el penal correspondiente.