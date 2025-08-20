Rober Gómez y Jesús Astete fueron sentenciados recientemente por el Juzgado Colegiado a cadena perpetua por el delito de violación sexual a una menor de edad, medida logrado por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Dos de Mayo. Mientras que un tercer involucrado Willy Trejo, está con orden de captura.

Emilio Bartolo, fiscal provincial, sustentó los hechos señalados en su requerimiento acusatorio, demostrando que los acusados ultrajaron sexualmente a una menor de edad de 13 años, el 16 de mayo de 2023, donde la víctima estaba con un grupo de amigas de 15 años y dos personas mayores de edad estaban libando licor en un trimóvil, y obligaron a la víctima a tomar, después de darle una bebida energizante, la menor empieza a sentirse mal y no podía levantarse y se queda dormida en el vehículo.

SE APROVECHARON DEL MOMENTO

Después de unas horas sus amigas se retiraron, dejándola sola en un lugar desolado, sin alumbrado público y poco transitado por las personas, donde Rober Gómez y Willy Trejo (con orden de captura), al ver que estaba sola abusaron sexualmente, después de haber cometido su delito, se desplazaron con el vehículo hasta el frontis de la cantina “Del Sol” para seguir libando, instantes que sale del establecimiento, Jesús Astete, y al ver a la agraviada sola en el motocar y aprovechando que se encontraba en mal estado de salud, procedió a tocar sus partes íntimas y violarla.

Ante todos los medios probatorios que fueron recabados contra cada uno de los acusados, el representante del Ministerio Público, logró que aprobaran la condena contra los dos imputados, y el pago de reparación civil de 11 mil soles.

En el caso de Willy Trejo, se reservó el juzgamiento hasta que se ponga a derecho de su propia voluntad o sea puesto a disposición ante el Juzgado Penal Colegiado de Huánuco, por estar con orden de captura al haberse declarado en el extremo de esta persona fundado el requerimiento de prisión preventiva por el plazo de nueve meses.