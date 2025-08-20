Luego de un trabajo incansable la Policía en conjunto por las diversas dependencias policiales logran desarticular la banda criminal “Los gallinazos del arroz”, involucrados en el asalto, receptación y muerte del conductor de un vehículo pesado que transportaba más de 688 sacos de arroz desde la ciudad de Tarapoto a Lima.

Tras el hallazgo del vehículo semitráiler rojo, de placa D9Q-903 y reportarse la desaparición de su conductor Luis Carlos Chuquin Chávez (54), efectivos del Depincri e Inteligencia Regional iniciaron diversas diligencias para tratar de establecer qué sucedió y dónde estaban los 688 sacos de arroz. En menos de 48 horas lograron saber que habrían sido descargados en la localidad de Huayllabamba – Cayrán.

Ante ello, la madrugada del martes 19 de agosto, el personal del Área de Robos del Depincri llegaron hasta el Sector 03 donde se encuentra la vivienda de la familia Espinoza. Al inspeccionar el área, los agentes encontraron a espaldas de una vivienda de dos pisos, al aire libre, sacos de arroz cubiertos con plásticos de color negro.

Asimismo, en uno de los ambientes de la casa encontraron más sacos de arroz, sumando en total 257 los recuperados, en estas circunstancias detuvieron al exregidor del distrito de Pillco Marca, Wille Andrés Espinoza Benancio, su esposa Raquel Silvia Espinoza Rosas y su hijo Alekzandher Pablo Espinoza Espinoza.

En el lugar también encontraron la camioneta de placa W6W-813 que era usada para transportar los sacos de arroz a algunos puntos de venta, tanto de Huánuco como de otras localidades como Paco, Tarma y Huánuco. El vehículo fue incautado por la policía.

La policía ha logrado la captura casi en su totalidad de los integrantes de la banda delictiva en Huánuco fueron intervenidos Wille Espinoza Benancio, Raquel Espinoza Rosas, como presunta receptadora y Pablo Espinosa Espinoza (22). Posteriormente policías detuvieron a cuatro presuntos integrantes en la ciudad de Tarma Juan Carlos Cueto Beltrán (32), Yoner Rojas Rivera (26), Pedro Miguel Rojas Beltran (25), Jean Piere Ore Pino (23).

El transportista Luis Carlos Chuquin Chávez, fue víctima de asaltantes de carretera que tras bajarlo del vehículo que conducía lo golpearon, ataron de pies y manos y arrojaron por una pendiente en la zona de Cárpish. Policías de Investigación Criminal de Huánuco (Depincri) pudieron encontrar su cadáver tras capturar a tres personas y recuperar parte del arroz robado, en la localidad de Huayllabamba, distrito de Cayrán.