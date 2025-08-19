Huánuco: fallece madre que sufrió quemaduras por explosión de gas

Un estudiante de cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa de Jacas Grande, en la provincia de Huamalíes, falleció la noche del 16 de agosto tras recibir un disparo en el abdomen. El menor, identificado como Piero Alejandro Salvador Guzmán (15), murió mientras era trasladado de emergencia del hospital de Llata al Hospital Regional Hermilio Valdizán, en Huánuco.

Hechos

El trágico hecho ocurrió cerca de la Plaza de Armas del caserío Morca, distrito de Llata. De acuerdo con las primeras investigaciones, el presunto autor del disparo sería el padre de su enamorada, también de 15 años.

Fuentes policiales informaron que Juan Salvador Avendaño, padre del menor fallecido, declaró ante los agentes que su hijo fue atacado por Wily Orlando Lívias Trinidad, quien habría actuado motivado por celos. Tras la alerta del ingreso de una persona herida por proyectil de arma de fuego en el hospital de Llata, los efectivos se dirigieron al lugar y tomaron el testimonio del padre.

Con esta versión, la Policía se desplazó hasta la calle Rosapampa del caserío de Morca, donde logró aprehender al sospechoso. Durante el operativo se realizó el registro personal y domiciliario de Lívias Trinidad en busca del arma homicida, sin éxito.

Investigación

Por disposición del fiscal Neisse Berrios Cecilio, de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Huamalíes, los restos del menor fueron trasladados a la morgue de Huánuco para la necropsia de ley. El informe forense concluyó que Piero Alejandro Salvador Guzmán falleció a causa de un trauma torácico-abdominal abierto por proyectil de arma de fuego, que le provocó un shock hipovolémico.

Detención

Wily Orlando Lívias Trinidad permanece detenido por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio, en agravio del menor. Fue trasladado a Huánuco para ser sometido a la prueba de absorción atómica, cuyos resultados determinarán si realizó el disparo, como sostienen los familiares de la víctima.