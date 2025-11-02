Huánuco: sujeto es condenado a seis años por uso indebido de arma de fuego

En el marco del operativo “Bloque y Saturación 2025”, el personal policial de la Comisaría PNP Aucayacu ejecutó una intervención de gran impacto orientada a prevenir, neutralizar y contrarrestar el accionar delictivo en puntos estratégicos de su jurisdicción, reforzando así la seguridad ciudadana en la zona.

El operativo se desarrolló en el caserío San Francisco, ubicado en la Carretera Fernando Belaunde Terry – Aucayacu, los agentes policiales realizaron exhaustivos controles de identidad de personas, revisión de vehículos y consultas en el Sistema Policial E-SINPOL, con el fin de detectar requisitorias, bienes robados y posibles actividades ilícitas.

TENÍA ORDEN DE CAPTURA

Durante la intervención, el personal policial logró la detención de Lito C. V., quien registraba requisitoria vigente por el delito de Promoción o Favorecimiento al Tráfico Ilícito de Drogas (TID), con orden de captura emitida por el Juzgado Penal Colegiado de Pucallpa – Coronel Portillo – Ucayali.

Tras la verificación de su situación legal en el sistema policial, el intervenido fue trasladado a la Comisaría PNP Aucayacu y puesto a disposición de la unidad especializada correspondiente, a fin de continuar con las diligencias de ley.

PLAN PREVIO

El comisario de Aucayacu, Mayor PNP Manuel Quijada Robelo, destacó que estas acciones forman parte de un plan integral de seguridad diseñado por la Región Policial Huánuco, con el objetivo de garantizar el orden público y reducir los índices delictivos en las zonas de mayor incidencia.

Con operativos firmes y coordinados como este, la Policía Nacional del Perú reafirma su compromiso permanente con la lucha contra la delincuencia, asegurando la tranquilidad y protección de la ciudadanía huanuqueña.