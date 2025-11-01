Rescatan el cuerpo de mujer desaparecida desde el 13 de octubre en el río Monzón

Romario Cajas, fue condenado a seis años de pena privativa de libertad efectiva, al ser hallado autor del delito contra la seguridad pública, en la modalidad de uso y porte de arma de fuego, en agravio del Estado. La sentencia fue lograda por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, a cargo del fiscal adjunto provincial Benjamin Beteta.

Los hechos ocurrieron el 10 de junio de 2022, en el resto bar “Pana”, ubicado en la organización Miraflores A, distrito de Amarilis. Ese día, Romario Cajas, junto a su hermano, llegó al local luego de una discusión familiar. Al ingresar, el sentenciado portaba un arma de fuego, con la cual intimidó a una trabajadora del establecimiento y efectuó disparos al aire, generando pánico entre las personas presentes.

CONFIRMAN DISPARO

Durante las diligencias de investigación, la perito de balística forense determinó que en el lugar se halló un casquillo de cartucho de pistola y un orificio causado por proyectil de arma de fuego calibre 9 milímetros, confirmando el uso del arma durante el incidente.

Además de la pena impuesta, el sentenciado deberá pagar 1000 soles por concepto de reparación civil a favor del Estado y queda inhabilitado de manera definitiva para obtener licencia o certificación para portar o usar armas de fuego, conforme al artículo 36°, inciso 6, del Código Penal.

Con este resultado, el Ministerio Público reafirma su compromiso en la lucha contra el uso ilegal de armas de fuego y en la protección de la seguridad ciudadana en la región Huánuco.