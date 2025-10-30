Aprueban inicio del proceso de privatización de mercados en Amarilis

Efectivos de la Unidad de Emergencia de Tingo María recuperaron el cuerpo sin vida de Esther Adelaida Guzmán Zanabria, de 62 años, quien se encontraba desaparecida desde el pasado 13 de octubre, luego de ser arrastrada por las aguas del río Monzón, a la altura del centro poblado de Chipaco, distrito de Monzón, región Huánuco.

El hallazgo se produjo alrededor de las 17:00 horas del miércoles 29 de octubre, en el sector Puerto María, centro poblado de Cachicoto, a orillas del mismo río. Según informó el alférez PNP Alberto Antonio Silva Espejo, jefe de la Unidad de Emergencia de Tingo María, el cuerpo fue encontrado en posición de cúbito ventral y presentaba un avanzado estado de descomposición.

Los agentes procedieron al levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue de la provincia de Leoncio Prado, donde ingresó a las 19:30 horas para las diligencias correspondientes. Las investigaciones quedaron a cargo de la Sección de Delitos y Faltas de la Comisaría de Monzón, conforme a sus atribuciones en la jurisdicción.