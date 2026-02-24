Tingo María: Árbol cae sobre mototaxi y deja un fallecido

La candidata al Congreso por Fuerza Popular con el número 3, Anita Cerpa, sorprendió a la población huanuqueña al iniciar su campaña política conduciendo un tractor durante la inauguración de su local partidario.

La escena evocó las recordadas apariciones públicas del extinto expresidente del Perú, Alberto Fujimori, quien solía utilizar maquinaria pesada como símbolo de cercanía con el sector agrario. Cerpa recorrió diversas calles de Huánuco a bordo del vehículo, captando la atención de simpatizantes y transeúntes.

La candidata señaló que su postulación responde al conocimiento directo que tiene de las necesidades del sector agrario, tras haberse desempeñado como directora de Agro Rural y haber trabajado en la Comisión Agraria del Parlamento. Asimismo, indicó que fue directora de Política Nacional de Seguridad Alimentaria en el Ministerio de Agricultura, experiencia que —según afirmó— le permitió conocer de cerca la problemática que enfrentan los agricultores.