Serias deficiencias en infraestructura, falta de materiales logísticos, medicamentos, equipos médicos y otros recursos afectan actualmente al Centro de Salud de Pillco Marca, establecimiento que ha superado su capacidad de atención desde su creación, hace 18 años.

Tras permanecer dos meses sin gerente, este centro de salud cuenta ahora con un nuevo responsable. Se trata de Wilmer Espinoza Torres, quien asumió el cargo el pasado 5 de agosto mediante la Resolución Directoral n.º 1631-2025-GRH/DIRESA. “Esto se debe a que, inicialmente, algunos funcionarios de turno intentaron anular el concurso público, argumentando observaciones subjetivas”, señaló Espinoza.

FILTR

Durante ese periodo sin dirección, varios trabajadores permanecieron impagos y no se pudieron realizar diversas gestiones administrativas. “Al asumir el cargo, realizaremos un diagnóstico situacional del centro. La infraestructura presenta filtraciones en los techos, y los ambientes con contraplacados están deteriorados”, agregó el nuevo gerente.

Asimismo, gran parte del mobiliario —sillas, mesas, armarios— se encuentra roto u oxidado y requiere ser reemplazado con urgencia. Algunos equipos médicos no están operativos, y los espacios para la atención de pacientes resultan insuficientes ante el crecimiento poblacional. Cuando el centro fue creado, tenía capacidad para atender a 5 mil personas; hoy, esa cifra se ha duplicado.