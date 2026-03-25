Descolmatación del río Tazo Grande está incompleta y expone cultivos a posibles inundaciones

Gracias a una eficiente administración de recursos propios generados durante el año pasado —provenientes del alquiler de su campo de grass sintético, la organización del Segundo Encuentro Nacional de CETPRO y la exitosa producción y venta de panetones—,Centro de Educación Técnico-Productiva (CETPRO) Arsenio Mendoza Flor, ha logrado consolidar plan de adquisiciones que supera los 43 mil soles.

La modernización del plantel se centra en la integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para optimizar la enseñanza en las aulas. Entre el equipamiento adquirido destacan ocho computadoras de última generación con procesadores i7 de doceava generación, dos cañones multimedia y cinco televisores LED de 65 pulgadas destinados a equipar cada salón de clases.

Asimismo, se han fortalecido las áreas operativas y de especialidad con la compra de una lavadora industrial, que también servirá para el mantenimiento de la indumentaria deportiva del campo de grass, y nuevas batidoras industriales para el taller de panadería.

FONDO SEMILLA

Más allá del equipamiento tecnológico, el director de la institución Silvestre Velásquez, ha diseñado una estrategia pedagógica y emprendedora denominada “Fondo Semilla en Materiales”. Este programa consiste en entregar insumos directos a los alumnos para que elaboren y comercialicen sus propios productos. El objetivo principal es que el margen de utilidad generado por dichas ventas sea destinado íntegramente a los estudiantes, permitiéndoles capitalizar su aprendizaje y fomentar el autoempleo desde las aulas.

Durante la entrega oficial de estos equipos, el director de la UGEL Huánuco, Francisco Pérez Naupay, expresó sus muestras de felicitación y reconocimiento a la gestión de Silvestre por este esfuerzo institucional. Felicitó la capacidad de la institución para realizar adquisiciones con recursos propios, destacando que es producto de una gestión creativa e innovadora. La autoridad educativa resaltó que, a pesar de las limitaciones presupuestales, el esfuerzo y sacrificio de la comunidad educativa permiten el crecimiento institucional.

Asimismo, felicitó de manera personal al director Silvestre por las buenas decisiones tomadas. “El éxito no depende de una sola persona, sino de un ‘equipo sólido’ de profesionales que trabajan de manera conjunta para responder a las necesidades de los estudiantes”, expresó la autoridad educativa, subrayando que los beneficiarios finales son los estudiantes y el público que utiliza los servicios del CETPRO.