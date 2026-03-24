Advierten que la Municipalidad Provincial de Huamalíes liquidó la obra de limpieza y descolmatación del rio Tazo Grande, en el distrito de Monzón, pese a que no se habría ejecutado completamente, lo que pone en riesgo a los campos agrícolas ante posibles desbordes durante la temporada de lluvias.

En el Informe que reveló la Contraloría General de la República – CGR, el proyecto valorizado en S/ 648 207 fue ejecutado en setiembre del año pasado e incluía la conformación de diques en ambas márgenes del río para prevenir inundaciones en el centro poblado de Tazo Grande.

Sin embargo, durante la inspección constataron que solo se construyó el dique en la margen izquierda, mientras que en el lado derecho no se ejecutó esta estructura, quedando expuesto el terreno natural a la erosión constante del río.

De acuerdo con los planos del expediente técnico, los diques debían tener una longitud de 5,1 metros y una plataforma de 3,2 metros. No obstante, en la margen derecha no se evidenció la utilización de material seleccionado ni la ejecución de dicha estructura, sino únicamente trabajos de corte, relleno y eliminación de material excedente.

OBRA RECIBIDA SIN OBSERVACIONES

Pese a estas deficiencias, la obra fue recibida en noviembre de 2025 sin observaciones. El comité responsable dejó constancia de la conformidad total de los trabajos y, en febrero de 2026, la entidad aprobó la liquidación técnica y financiera del proyecto.

Para la Contraloría, estos hechos evidenciarían una gestión inadecuada de los recursos públicos y podrían derivar en responsabilidades administrativas, civiles y penales para los funcionarios y servidores involucrados en la aprobación, conformidad y pago de la obra.